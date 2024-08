Loïs Openda et Yorbe Vertessen buteurs avec Leipzig et l'Union Berlin en Coupe d'Allemagne

Le RB Leipzig s'est qualifié samedi pour les 16e de finale de la Coupe d'Allemagne en s'imposant 1-4 en déplacement au RW Essen, pensionnaire de troisième division. Loïs Openda a marqué le deuxième but de son équipe et lui a permis de remporter son premier match de la saison.

Essen a créé la surprise en ouvrant le score dès les premiers instants de la rencontre (Ramien Safi, 2e, 1-0) mais Leipzig a rapidement égalisé via Benjamin Sesko (12e, 1-1). Lancé en profondeur, le Slovène s'est mué en passeur décisif avant la pause, permettant à Openda de marquer en une touche au point de pénalty (40e, 1-2). Antonio Nusa, transféré du Club de Bruges mardi, a inscrit le troisième but de Leipzig (84e, 1-3) et Xavi Simons a enfin porté le score à 1-4 (88e).

L'Union Berlin se déplaçait au même moment à Greifswald (quatrième division) et s'est imposée 0-1 avec un but de Vertessen. L'ex de l'Union et du PSV est sorti du banc après 65 minutes du jeu et a débloqué la rencontre deux minutes plus tard. Il a également reçu un avertissement (86e).