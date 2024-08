Loïs Openda fait tomber Leverkusen avec un doublé, City et De Bruyne déroulent à West Ham

En Premier League, le champion en titre Manchester City se déplaçait à Londres pour y affronter West Ham dans le cadre de la 3e journée de championnat. Kevin De Bruyne, brassard de capitaine au bras, et Jérémy Doku étaient titulaires avec les Cityzens dans un match facilement remporté 1-3 grâce à un triplé de Erling Haaland (10e, 30e, 83e). Ruben Dias a marqué contre son camp en faveur de West Ham (19e). Kevin De Bruyne a joué 88 minutes alors que Jérémy Doku est sorti à la 68e.

Si Manchester City a vite ouvert la marque, Haaland ne mettant que dix minutes avant de faire trembler les filets (0-1), West Ham égalisait assez vite grâce à un but contre sans camp de Dias (19e, 1-1). Ce but n'a pas mis un frein à la domination mancunienne et Haaland a finalement inscrit un triplé (30e, 1-2 ; 83e, 1-3).

Du côté de l'Allemagne, la 2e journée de Bundesliga se poursuivait avec le match entre le Bayer Leverkusen et le RB Leipzig. Chez les visiteurs, Loïs Openda était titulaire tandis que Maarten Vandevoordt et Arthur Vermeeren prenaient place sur le banc. Après avoir été mené 2-0, le RB Leipzing s'est finalement imposé 2-3, notamment grâce à un doublé d'Openda. Le Diable Rouge a quitté la pelouse à la 89e, au même moment où Vermeeren montait au jeu. Vandevoordt n'a pas joué.