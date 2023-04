Loïs Openda offre la victoire à Lens face à Rennes

Lens s'est imposé 1-0 face à Rennes grâce à un but de Loïs Openda samedi soir dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1.

Titulaire dans les rangs nordistes, Openda de la tête l'unique but de la recnontre à la 31e minute. Le Diable Rouge, remplacé par Wesley Said à la 81e minute, a ainsi inscrit son 15e but de la saison en Ligue 1, en 29 matchs joués.

Dans les rangs bretons, Arthur Theate a joué tout le match, tandis que Jeremy Doku est monté au jeu à la 74e minute. L'ancien Anderlechtois effectuait son retour dans l'effectif rennais, lui qui avait manqué les deux dernières rencontres et le rassemblement des Diables Rouges à cause d'une blessure musculaire.