Loïs Openda sort du banc et mène Leipzig à la victoire en déplacement à Bochum

Wittek avait ouvert le score pour Bochum (7e), et Olmo avait égalisé à la demi-heure. L'entrée d'Openda a eu un effet immédiat, et son but a ouvert les vannes. Xavi Simons a provoqué un but contre son camp d'Ordets (71e) et Poulsen a parachevé l'œuvre des Lipsiens (73e), avant l'exclusion anecdotique du Bochumois Kwarteng (87e).

Pendant ce temps, Augsbourg a étrillé Darmstadt (0-6). Arne Engels est entré sur la pelouse au repos, et a offert une passe décisive à Tietz (84e) pour compléter le travail effectué en première période. Tietz déjà (2e), Jensen (12e), Demirovic (20e et 29e) et Vargas (25e) avaient construit le succès des visiteurs. Augsbourg remporte ainsi deux matchs de suite pour la première fois depuis le mois d'octobre.