L'Olympique Lyonnais met à pied son entraîneur Fabio Grosso et son staff

"Compte tenu des résultats obtenus et après une analyse approfondie de la situation de l'équipe professionnelle, actuellement 18e de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a décidé de mettre en œuvre une procédure pouvant aboutir à la rupture du contrat de travail de Fabio Grosso et de ses adjoints, Raffaelle Longo, Francesco Vaccariello, Vittorio Carello, et Mauro Carretta", explique brièvement le communiqué.

L'OL est lanterne rouge de Ligue 1, avec 7 points conquis en 12 rencontres. Il n'a remporté qu'une seule victoire, le 12 novembre dernier, et inscrit le plus faible total (à égalité avec Clermont) de 9 buts pour 21 encaissés. Fabio Grosso avait été engagé le 18 septembre après le licenciement de Laurent Blanc, une semaine plus tôt. Il n'a dirigé que 7 matches sur les 73 jours passés à la tête des Gones.