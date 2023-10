L'Olympique lyonnais va porter plainte après les incidents à Marseille

L'Olympique lyonnais a annoncé dimanche soir dans un communiqué qu'il allait "porter plainte ces prochains jours" et "accompagner toute personne qui souhaitera faire de même", à la suite des incidents survenus avant la rencontre annulée OM-OL.

L'OL assure également de son soutien à "ses supporters blessés", confirmant que "six cars de supporters avaient également été pris pour cible".

L'OL "regrette que ce type de situation se reproduise chaque année à Marseille et invite les instances à prendre la mesure de la gravité et de la répétition de ce type d'incidents avant qu'un drame encore plus grave ne se produise".