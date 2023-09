Lommel aligne une quatrième victoire par un but d'écart au Lierse: 12 sur 12

Privé en dernière minute de Glenn Claes (cheville) et Mehdi Tarfi (légère blessure musculaire), le Lierse a dû modifier son dispositif mais cela ne l'a pas empêché de bien démarrer la rencontre. Les visités ont même hérité d'une première grosse occasion par Alexandre De Bruyn, qui s'est présenté seul devant Jari De Busser (4e). Obbi Oularé et à nouveau De Bruyn n'ont pas profité de ces dix minutes de domination. Les Lierrois ont alors reçu un uppercut lorsque Igor Vetokele a récupéré le ballon avant de servir Lucas Schoofs (35e, 0-1).

A la reprise, le Lierse est apparu plus soudé et sur un assist de De Bruyn, Thomas Van Acker a inscrit son troisième but de la saison (51e, 1-1). Par la suite, la différence entre les deux équipes est apparue plus nette et sur un dégagement de son gardien, Arthur Sales s'est retrouvé seul face à Jens Teuckens, qu'il a lobé (88e, 1-2).