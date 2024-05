Lommel élimine Zulte Waregem et affrontera Deinze en finale des Promotions Playoffs

Dominé pendant la grande partie de la première période, Zulte Waregem s'est créé deux occasions coup sur coup. La première sur une tête dans le petit rectangle de Lukas Willen mais renvoyée in extremis par la défense de Lommel (36e) et l'autre sur un tir de Jelle Vossen bloqué devant les cages par Henry Oware (38e).

C'est finalement Lommel qui a débloqué son compteur avec un but sur corner. Sur un ballon tendu, Diego Rosa s'est élevé plus haut que tout le monde pour dévier le cuir de la tête au fond des filets et inscrire l'unique but de cette rencontre (78e, 1-0).

Plus tôt dans la journée, Deinze a battu le Patro Eisden (2-1, score cumulé : 6-1) lors de la demi-finale retour. Deinze et Lommel s'affronteront en matchs aller-retour les 5 et 12 mai à 16h00. Ensuite, le gagnant des Promotions Playoffs affrontera le deuxième des playdowns de Jupiler Pro League le 19 mai à 19h15, et le 26 mai à 13h30. Actuellement, le RWDM occupe la place de barragiste.