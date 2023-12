Lommel n'a eu besoin que d'une mi-temps pour faire la différence face au Lierse

Comme Seraing, les Francs Borains, Jong Genk et le SL16 avaient tous perdu, les Lierrois avaient un beau coup à jouer en déplacement. Ils ont certes dessiné une première belle action ponctuée par Obbi Oularé (5e) mais les Limbourgeois ont répliqué par leur défenseur anglais Yeboah Amankwah, qui n'a pas cadré sa reprise de la tête (6e), Par contre, Lucas Schoofs s'est interposé interpose entre Joeri Poelmans et Nils Schouterden sur un centre d'Alex Granell et a ouvert la marque pour les Limbourgeois comme la semaine précédente (13e, 1-0). Lommel était lancé et la rencontre était à sens unique quand Zalan Vancsa a doublé l'écart en deux temps (29e, 2-0). Après deux étincelles d'Oularé (31e, 32e), Karim Dermane a clôturé la série de buts des Lommelois d'un tir croisé effleuré par Jens Teunckens (39e, 3-0).

En seconde période, le Lierse a essayé de se reprendre mais Lommel, qui a résolument reculé, n'a jamais vraiment été inquiété. Les Limbourgeois ont mis fin à une série de sept matches sans victoire et ont remporté leur premier match à domicile depuis le 6 octobre, lorsqu'ils avaient battu les espoirs du Standard.