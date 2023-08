Lommel a toujours le maximum, le Patro Eisden bat Beveren

Le duel entre les espoirs du Standard et le Beerschot ayant été reporté, deux matchs de la 3e journée de la Challenger Pro League étaient au programme samedi. Ils se sont soldés par la victoire 1-0 de Lommel sur Deinze et celle 2-1 du Patro Eisden au détriment de Beveren

Au stade communal de Lommel, l'unique but a été inscrit par le Brésilien Arthur Sales (59e). Cela suffit aux Limbourgeois pour conserver la tête du classement avec le maximum de points (9). Deinze (10e) compte trois unités.

Puni par le Lierse le week-end dernier, le Patro Eisden a bien réagi face à Beveren. Grâce à Bafode Dansoko (49e, 1-0) et à Wouter Corstjens (88e, 2-1), les Limbourgeois se sont hissés à la 4e place avec six points comme Zulte Waregem (2e), le Club NXT (3e) et Genk (5e). Beveren, qui a égalisé par Goduine Koyalipou (58e, 1-1), tient un seul point.