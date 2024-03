Lorin Parys sur l'avenir du championnat féminin: "Il faut investir dans la qualité"

A la suite des retraits du Fémina White Star et de Malines, seuls huit clubs sont actuellement sûrs de jouer la saison 2024-2025. À l'avenir, Lorin Parys ne veut pas se fixer un nombre idéal de clubs pour la compétition féminine. "Le plus important, ce n'est pas le nombre de clubs mais la compétitivité entre les clubs. Il faut d'abord investir dans la qualité. Tout part de là. S'il y a un risque de redondance? Pour le moment, la question ne se pose pas. Il existe des solutions et nous les dévoilerons dans deux semaines avec notre plan stratégique."

L'homme fort du football professionnel belge ne veut pas non plus obliger les clubs de Jupiler Pro League et Challenger Pro League à investir dans le football féminin. "Je veux que les clubs qui investissent le fassent parce qu'ils y croient, pas parce qu'ils sont contraints de le faire. Le football féminin est un sport différent et ceux qui se présentent sont les clubs qui y croient."