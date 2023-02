Lourde défaite du Sparta à domicile face à Utrecht

Quelques minutes après la mi-temps, les Rotterdamois ont perdu leur sang-froid. D'abord, le Spartiate Adil Auassar a été exclu pour un coup de coude (49e). Ensuite, la rencontre a été interrompue à cause de lanceurs de bière. Quand la rencontre a repris, Utrecht a concrétisé via Victor Jensen (74e) et les Belges Othman Boussaid (88e) et Anthony Descotte (89e). Boussaid s'est montré particulièrement efficace comme il l'avait déjà été contre le PSV le week-end dernier. Arno Verschueren (Sparta) et Boussaid ont joué toute la rencontre, alors que Descotte a été autorisé à entrer en jeu à la 84e minute.

Au classement de la première division néerlandaise, les deux équipes comptent 37 points chacune, le Sparta est 6e et Utrecht 7e. Tous deux sont en position pour jouer les play-offs de la Conference League.