Lucas Vazquez prolonge d'un an au Real Madrid

Vázquez, 33 ans, a fait ses débuts au Real en 2015 après un prêt à l'Espanyol. Il a commencé sa carrière comme ailier avant de passer arrière droit. Avec le Real Madrid, Vázquez a remporté cinq fois la Ligue des Champions (2016, 2017, 2018, 2022 et 2024) et trois fois la Coupe du monde des clubs (2017, 2018 et 2023). Il a également remporté quatre fois le championnat d'Espagne (2017, 2020, 2022 et 2024).

La saison dernière, Vázquez a disputé 38 matchs (portant son sotal à 349) pour le Real Madrid, marqué trois buts et délivré huit passes décisives. Vázquez a également été sélectionné neuf fois en équipe nationale espagnole et a participé à l'Euro 2016 en France et à la Coupe du monde 2018 en Russie. Depuis, il n'a plus été appelé en sélection, qui a été couronnée championne d'Europe la semaine dernière.