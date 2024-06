Luciano Spalletti après la qualification: "Nous méritons notre place au 2e tour"

"C'est le football", a-t-il soufflé devant les caméras de l'UEFA. "Nous sommes passés, grâce à un joli but de Zaccagni dans la fin de la fin. Nous n'avons jamais cessé d'y croire, jusqu'à la dernière seconde. C'était important et c'est aussi une qualité. On peut bien ou mal jouer, mais ce sont des moments comme celui-là qui décident d'un match. C'est aussi pour cela que je pense que nous méritons notre place en huitièmes de finale."

Spalletti était très satisfait du résultat, mais la manière l'a inquiété. "Certaines choses doivent vraiment être améliorées", soupire-t-il. "La qualité fait parfois défaut. Surtout sur le plan défensif, nous devons remettre le train sur les rails. Nous avons donné beaucoup trop d'occasions aujourd'hui. Le niveau de jeu était parfois trop faible. Nous ne pouvons pas l'ignorer. Les garçons ont parfois été trop réservés. Il faudra faire mieux au prochain match".