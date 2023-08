Luciano Spalletti, sacré champion avec Naples, nouveau sélectionneur de l'Italie

Âgé de 64 ans, et sans poste depuis sa décision de quitter Naples peu après le sacre, il succède à Roberto Mancini, qui a conduit l'Italie au titre européen en 2021 mais a manqué ensuite la qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Roberto Mancini, en poste depuis mai 2018, avait démissionné dimanche dernier en invoquant "une décision personnelle".

Les prochaines échéances pour l'Italie sont programmées le mois prochain, avec des matches de qualification pour l'Euro contre la Macédoine du Nord (9 septembre) et l'Ukraine (12 septembre). Dans le groupe C, l'Italie compte 3 points sur 6, après une défaite 1-2 contre l'Angleterre et une victoire 0-2 contre Malte.