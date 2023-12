L'Udinese et Vérone partagent 3-3 avec des buts de Kabasele et de Ngongé

Les Frioulans ont mené 2-0 grâce à Christian Kabasele (16e, 1-0), qui a joué tout le match, et à Lorenzo Lucca (30e, 2-0). Mais les Véronais ont égalisé par Milan Djuric sur penalty (37e, 2-1) et Cyril Ngongé, qui a marqué son quatrième but (61e, 2-2). Lucca a encore donné l'avance à l'Udinese (72e, 3-2) mais sur passe de Ngongé, Thomas Henry (90e+6, 3-3) a arraché un point pour les Véronais, qui restent 18e (10 points). L'Udinese se situe deux rangs plus hauts (12 points). Comme Ngongé, Jackson Tchatchoua a joué l'intégralité de la rencontre avec les Véronais.

En France, Maximiliano Caufriez et Clermont ont essuyé un nouvel échec 3-0 à Brest. Les Bretons, qui avaient fait le break par Romain Del Castillo sur penalty (20e) et Periera Large (34e), ont vécu une fin de rencontre paisible après le doublé de Del Castillo (51e). Après 14 matches, Brest est 6e (22 points) et Clermont 17e (10 points).