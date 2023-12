L'UEFA enquête sur les lésions du ligament croisé antérieur dans le football féminin

L'UEFA a décidé de lancer une enquête visant à étudier et mieux comprendre les lésions du ligament croisé antérieur (LCA) dans le football féminin. Ces dernières saisons de nombreuses joueuses ont été victimes de ce mal, notamment les Anglaises Beth Mead et Leah Williamson et la double lauréate du Ballon d'Or Alexia Putellas.