L'UEFA et la FIFA suivent "avec grande inquiétude" la situation de la fédération espagnole

Les fédérations internationale (FIFA) et européenne (UEFA) de football suivent "de près" et "avec une grande inquiétude" la situation de la fédération espagnole (RFEF). Les deux instances l'ont indiqué dans un communiqué commun jeudi, après l'annonce de la mise sous tutelle de la RFEF par le gouvernement espagnol.

Le Conseil supérieur du sport (CSD), un organisme dépendant du ministère des Sports, a créé une "commission de supervision, de normalisation et de représentation" présidée par des "personnalités indépendantes" pour exercer la tutelle de la RFEF "durant les prochains mois". Dans un communiqué conjoint, la FIFA et l'UEFA expliquent qu'elles "chercheront à obtenir des informations supplémentaires afin d'évaluer dans quelle mesure" cette commission peut "affecter l'obligation de la RFEF de gérer ses affaires de manière indépendante et sans ingérence gouvernementale indue."

La RFEF, comme l'Union belge en Belgique, répond à l'UEFA et la FIFA, qui elles seules peuvent intervenir dans ses affaires internes, comme ce fut le cas lorsque la FIFA a décidé de suspendre Luis Rubiales après qu'il avait embrassé de force Jenni Hermoso en août dernier.