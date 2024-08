L'UEFA modifie également l'hymne de la Ligue des Champions

Les modifications apportées à cette pièce classique sont minimes et dévient légèrement de l'original composé par Tony Britten, précise l'UEFA. Britten a amélioré l'orchestration et a réenregistré la musique avec un orchestre et le chœur internationalement réputé Chor Tenebrae.

L'hymne a été joué pour la première fois en 1992 lors d'un match de la Ligue des Champions et est basé sur une œuvre de Georg Friedrich Händel tirée de l'Hymne du Couronnement de 1727.

En plus de l'hymne, le format de la Ligue des Champions sera également modifié cette saison, avec des changements beaucoup plus importants. Dans le nouveau format de la compétition, les désormais 36 équipes participantes ne seront plus réparties en groupes, mais regroupées dans un seul grand groupe. Chaque équipe jouera huit matchs contre différents adversaires, quatre à domicile et quatre en déplacement.