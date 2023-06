L'UEFA ouvre une procédure disciplinaire contre les finalistes la Fiorentina et West Ham

Les clubs de West Ham et de la Fiorentina, finalistes de la Conference League de football remportée par les Londoniens le 7 juin dernier à Prague (1-2), sont poursuivis par l'instance de contrôle, d'éthique et de discipline de l'UEFA, a annoncé vendredi soir l'organisation qui dirige le football européen. Le comportement de leurs supporters respectifs lors de la finale est à l'origine de cette procédure.

La capitaine de la Viola, Cristiano Biraghi a eu son crâne ensanglanté après avoir reçu de nombreux gobelets en plastique de la part des supporters de West Ham, lors d'un corner en première mi-temps. Les supporters du club anglais sont aussi accusés d'avoir envahi l'aire de jeu.

La Fiorentina et ses supporters sont également mis en cause pour avoir allumé de feux d'artifice et lancé des objets sur le terrain.