L'UEFA reporte aussi le match de qualifications pour l'Euro 2024 entre le Kosovo et Israël

L'UEFA avait déjà annoncé le report du match entre Israël et la Suisse, initialement prévu jeudi, après l'offensive surprise du groupe palestinien Hamas contre Israël. Cette rencontre est reprogrammée pour le moment au 15 novembre.

Après six journées, la Suisse est en tête du Groupe I avec 14 points devant la Roumanie (12) et Israël (11). La Bélarus (4 pts), le Kosovo (4 pts) et Andorre (2 pts) ne peuvent plus espérer décrocher une des deux places qualificatives.