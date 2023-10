L'UEFA reporte le match Israël-Suisse à la suite de l'offensive du Hamas

"L'UEFA se réserve quelques jours supplémentaires pour évaluer si le match des qualifications européennes Kosovo-Israël pourra avoir lieu à la date initialement prévue du 15 octobre, ou si un report est nécessaire", a poursuivi le communiqué. "L'UEFA continuera à suivre de près la situation et restera en contact avec toutes les équipes concernées avant de prendre des décisions sur les nouvelles dates et sur les changements potentiels d'autres rencontres à venir", a-t-elle ajouté.

Les matches de qualification pour le championnat d'Europe des moins de 21 ans Israël-Estonie (12 octobre) et Israël-Allemagne (17 octobre) sont également reportés. Tout comme le mini-tournoi européen des moins de 17 ans qui devait opposer du 11 au 17 octobre Israël, la Belgique, Gibraltar et le pays de Galles.

Les combats se poursuivent dimanche entre des activistes du Hamas et les forces israéliennes, au lendemain du lancement à l'aube d'une offensive surprise du mouvement islamiste palestinien contre Israël depuis la bande de Gaza. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a évoqué une guerre "longue" contre le Hamas. Selon Israël, plus de 600 personnes ont été tuées et 2.000 blessées côté israélien. Dans la bande de Gaza, 370 Palestiniens ont été tués et 2.200 autres blessés selon le mouvement palestinien qui contrôle ce territoire.