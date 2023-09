L'UEFA va mettre en vente 1,2 millions de tickets à partir du 3 octobre

Pour la vente de tickets, l'UEFA a développé un programme pour donner la prioriité aux supporters. Plus de 80% des 2,7 millions tickets seront disponibles pour les supporters des équipes participantes et le grand public. Le prix de départ pour les tickets sera de 30 euros et 1 million de tickets seront disponibles pour moins de 60 euros.

Lors de la première période de vente, prévue du 3 au 26 octobre, 1,2 millions de tickets seront mis en vente. Les tickets seront distribués après "un tirage au sort juste et transparent".