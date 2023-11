Lugano veut "mettre en difficulté" un Club de Bruges à la confiance ébranlée

Les Suisses, 3e du dernier championnat de Suisse, sont actuellement en difficulté dans leur ligue domestique, 6e à 9 points de la tête. "Lorsque l'on joue trois compétitions, il est toujours difficile d'assurer dans chacune d'entre elles. En championnat, c'est compliqué." Battus à Lausanne (3-1) dimanche, "nous n'avons pas bien joué au football. Je ne suis pas content, mais cela peut arriver quand on joue cinq matches en treize jours."

Si Lugano est à la traîne en Super League, le Club de Bruges ne se porte pas mieux en Pro League (7e, 19 points), et l'entraîneur veut miser sur cette instabilité. "Bruges a de grands problèmes en championnat. C'est une équipe faite pour le gagner, et leur confiance n'est peut-être pas au beau fixe vu la situation. Nous voulons les bousculer. Dimanche, un ancien de Lugano (Mohamed Amoura, ndlr) a mis deux buts contre eux (dans la victoire 2-1 de l'Union Saint-Gilloise) et nous espérons pouvoir faire de même", a conclu Croci-Torti.