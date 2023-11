Luis Diaz de retour avec Liverpool, une première depuis l'enlèvement de ses parents

Le joueur de 26 ans n'avait pas été retenu pour le match précédent, dimanche dernier contre Nottingham Forest (victoire 3-0), au lendemain de l'enlèvement de Luis Manuel Diaz et son épouse Cilenis Marulanda, qui a depuis été libérée.

"S'il se sent bien, il sera là et jouera avec nous", avait indiqué vendredi son entraîneur, Jürgen Klopp. "Lorsqu'il est avec les autres garçons, il est bien, il est ok. Mais on peut voir qu'il ne dort pas beaucoup", avait poursuivi le technicien allemand.