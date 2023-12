Luis Suarez signe à l'Inter Miami et rejoint ses anciens partenaires du Barça

"L'iconique attaquant uruguayen rejoint l'équipe à l'approche de la saison 2024 de MLS après avoir été nommé meilleur joueur et meilleur attaquant de la ligue brésilienne grâce à ses 26 buts et 17 assists en 53 matches, et avoir mené Grêmio à remporter le Campeonato Gaúcho et la Recopa Gaúcha (le championnat et la coupe de l'État du Rio Grande do Sul, ndlr)", a expliqué le communiqué.

Suarez a disputé la saison dernière à Grêmio après une brève pige dans son club formateur de Nacional, dans son Uruguay natal. Révélé à Groningue en 2007 et transféré ensuite à l'Ajax (2007-2011) où il a explosé pour obtenir son transfert vers Liverpool (2011-2014), 'El Pistolero' a forgé sa réputation parmi les meilleurs attaquants du monde à Barcelone, de 2014 à 2020. Dans le club catalan, l'Uruguayen a inscrit 195 buts et donné 113 passes décisives en 283 matches, remportant la Ligue des Champions ainsi que quatre championnats et quatre coupes d'Espagne. Il a encore disputé deux saisons à l'Atlético Madrid avant de quitter l'Europe pour le continent américain.