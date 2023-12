Lukaku porte la Roma mais file en barrages, Toulouse élimine l'Union de l'Europa League

En battant le Sheriff Tiraspol (3-0), l'AS Rome a remporté son dernier match de la phase de poules en Europa League jeudi soir. Dans le même temps, le Slavia Prague a battu le Servette de Genève (4-0) et décroche ainsi la première place du groupe synonyme de huitièmes de finale. Les Romains terminent donc deuxièmes et passeront par les barrages face à un troisième de Ligue des Champions.

La soirée avait bien commencé pour l'AS Rome avec un but de Romelu Lukaku après un peu plus de dix minutes de jeu (11e, 1-0). Andrea Belotti est même venu doubler la mise à la demi-heure (32e, 2-0). La victoire, même si elle n'était pas suffisante, a été définitivement acquise sur un but de Niccolo Pisilli dans les arrêts de jeu avec un assist de Lukaku en prime (90e+3, 3-0).

Dans le groupe F, Rennes a chuté face à Villarreal (2-3) et cédé la première place de la poule. Néanmoins, les Bretons passeront par les barrages aussi. Titulaire, Arthur Theate a disputé l'intégralité de la rencontre dans la défense française.