L'Ukraine bat l'Islande en barrages et affrontera les Diables Rouges à l'Euro

L'Ukraine s'est qualifiée pour l'Euro 2024 en battant l'Islande 2-1 en finale des barrages (voie B), mardi au stade Tarczynski de Wroclaw, en Pologne. En Allemagne, l'Ukraine, qui n'a plus joué à domicile depuis deux ans, affrontera la Belgique, la Roumanie et la Slovaquie dans le groupe E.

Le coach ukrainien Serhiy Rebrov a écarté le capitaine Oleksandr Zinchenko, Oleksandr Zubkov et l'auteur du but de la victoire contre la Bosnie Artem Dovbyk au profit de Ruslan Malinovskyi (ex-Genk), Viktor Tsygankov et Roman Yaremchuk (ex-La Gantoise). Malgré le succès 4-1 face à Israël, Age Hareide a également procédé à trois changements: Arnor Sigurdsson, Willum Thor Willumsson et Orri Oskarsson ont cédé leur place à Jon Thorsteinsson (OH Louvain), Andri Gudjohnsen et Johann Gudmundsson.

Les Ukrainiens ont beaucoup fait circuler le ballon dans leurs propres rangs mais n'ont pu empêcher un beau solo d'Hakon Haraldsson (13e). Pressant haut, les Islandais se sont infiltrés dans les espaces et Haraldsson a servi à hauteur des seize mètres, Albert Gudmundsson, qui a glissé le ballon au fond du gauche après s'être débarrassé de plusieurs Ukrainiens (30e, 0-1).