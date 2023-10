L'Union bat Linz de justesse et prend la 2e place de son groupe

Moses Usor a ouvert le score d'une reprise du gauche pour les Autrichiens à la 24e minute. Mohammed Amoura a lui fait trembler les filets de Linz quatre minutes plus tard mais son but a été annulé par le VAR pour une poussée de Lazare Amani sur l'action à la base du but.

Il a fallu attendre la fin de rencontre pour voir l'égalisation, sur un penalty accordé pour une faute sur Loïc Lapoussin dans le rectangle et inscrit par Cameron Puertas (84e).