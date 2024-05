L'Union Berlin battue par Bochum malgré un but de Vertessen

Malgré un but de Yorbe Vertessen (59e), l'Union Berlin s'est inclinée 3-4 face à Bochum au terme d'un match spectaculaire comptant pour la 32e journée du championnat d'Allemagne. Au classement, Bochum (33 points, 14e) précède l'Union (30 points, 15e).

Quand Vertessen est monté au jeu (46e), Bochum avait pris le garde grâce à Maximilian Wittek (16e, 31e) et Keven Schlotterbeck (37e, 0-3). Remis temporairement sur les rails par Vertessen (59e, 1-3) et Chris Bedia (62e, 2-3), Berlin a pris un nouveau but par Philipp Hofmann (70e, 2-4). Cela s'est révélé suffisant malgré Benedict Hollerbach (74e, 3-4..

Blessé Youri Tielemans ne figurait pas dans la sélection d'Aston Villa défait 1-0 à Brighton. L'unique but du duel a été inscrit par João Pedro (87e). Après 36 journées, Aston Villa est 4e (67 points) et Brighton 11e (47 points).