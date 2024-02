L'Union Berlin rattrapée par Heidenheim, le Werder partage

L'Union Berlin a concédé un partage face à Heidenheim (2-2) lors de la 23e journée de Bundesliga. Même son de cloche du côté de Brême avec le partage entre le Werder et Darmstadt (1-1).

Le Werder a pris l'avantage assez rapidement avec un but contre son camp de Christoph Zimmermann (8e, 1-0) mais Julian Justvan a remis les deux équipes à égalité après la demi-heure de jeu (33e, 1-1).

Titulaire, Senne Lynen a écopé d'un carton jaune avant d'être remplacé (76e) alors qu'Olivier Deman est monté en cours de partie (63e).

Du côté de la capitale allemande, Heidenheim a surpris l'Union avec un but de Nikola Dovedan dès les premières minutes (3e, 0-1). Les locaux ont cependant pu compter sur une égalisation de Robin Gosens (44e, 1-1) et un but d'Andra Schafer pour reprendre l'avantage avant la pause (45e+2, 2-1).

L'Union a néanmoins été reprise au score avec une égalisation de Jan-Niklas Beste à l'approche du dernier quart d'heure (71e, 2-2).