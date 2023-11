L'Union Berlin se sépare de son entraîneur Urs Fischer

Urs Fischer n'est plus l'entraîneur de l'Union Berlin. Le club allemand a annoncé mercredi que les deux parties ont décidé de mettre un terme au contrat du technicien suisse de 57 ans après un entretien entre ce dernier et le président du club Dirk Zingler.

L'Union Berlin, dont la dernière victoire remonte au 26 août, est lanterne rouge de la Bundesliga avec 6 points en 11 matchs, pour un bilan de 9 défaites et 2 victoires.

Champion de Suisse en 2016 et 2017 lorsqu'il était à la tête du FC Bâle, Urs Fischer avait pris place sur le banc de l'Union Berlin alors que le club évoluait en D2. Sous les ordres de Fischer, l'Union Berlin a connu la première promotion en Bundesliga de son histoire en 2019. Après une 7e place en 2021, l'Union Berlin s'était qualifiée pour l'Europa League la saison dernière, affrontant notamment l'Union Saint-Gilloise. Les rouge et blanc avaient fait mieux la saison passée, terminant 4e du championnat et gagnant le droit de disputer leur première Ligue des Champions. En C1, le club de la capitale allemande est aussi dernier de son groupe avec 1 point en quatre matchs, derrière le Real Madrid, Naples et Braga.