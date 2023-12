L'Union a besoin d'un exploit contre Liverpool et d'une défaite de Toulouse

L'Union Saint-Gilloise terminera la phase de groupes de l'Europa League par un match de prestige contre Liverpool, jeudi (18h45), à Anderlecht, dans le groupe E. Pour se qualifier au tour suivant, les Unionistes auront besoin d'un exploit contre les Reds et de bonnes nouvelles en provenance de Linz, où Toulouse ne doit prendre qu'un point face au LASK pour s'assurer la qualification.

Liverpool (12 points) est assuré de remporter le groupe et de disputer les huitièmes de finale de l'Europa League. Le deuxième du groupe disputera un barrage contre un club classé troisième de sa poule en Ligue des Champions. Le troisième sera reversé en Conference League, au stade des barrages, et le quatrième éliminé. Actuellement, Toulouse (8 points) est en ballottage favorable. Un partage suffira aux Français, qui pourraient même se qualifier en cas de défaite, si l'Union ne bat pas Liverpool.

La tâche des Unionistes (5 points) s'annonce compliquée : pour se qualifier, ils doivent battre Liverpool et espérer une défaite de Toulouse sur la pelouse du LASK. Les deux équipes seraient alors à égalité au classement et, comme leurs duels se sont terminés sur des partages (1-1 en Belgique, 0-0 en France), la différence de buts entreraient en jeu. Actuellement, elle profite à Toulouse (-2 contre -4). Le critère suivant, les buts marqués, est également à l'avantage du TFC (6 contre 3). L'Union devra aussi se méfier du LASK (3 points), qui peut encore la dépasser au troisième rang et mettre fin à son aventure européenne.