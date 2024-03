L'Union détachée, Bruges et Ronny Deila sous pression avec leur avenir européen en jeu

Simon Mignolet, Igor Thiago et Antonio Nusa se sont entraînés avec le groupe mercredi et pourront se mêler à la lutte pour la qualification avec les leurs.

L'Union Saint-Gilloise vit une saison aux fortunes bien différentes, mais ses chances de survie en Conference League sont fines. Il faudra se remettre de la lourde défaite essuyée au Lotto Park (0-3), et tenter de créer l'exploit dans le chaudron stambouliote à 18h45.

Alexander Blessin, l'entraîneur des Bruxellois, aborde la rencontre avec un certain détachement, mais il veut que son équipe affiche un visage "compétitif". Qualifiée pour la finale de la Coupe de Belgique, et leader confortable du championnat, l'Union peut profiter d'un match avec une "moindre pression" pour offrir du repos à ses cadres, et donner du rythme à ceux qui en ont besoin.

Christian Burgess et Mohammed Amoura, tous les deux suspendus, manqueront à l'appel. Kevin Mac Allister et Kevin Rodriguez, blessés, ne seront pas présents non plus.