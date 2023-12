L'Union devra forcer l'exploit contre Liverpool: "Nous avons nos chances"

L'Union Saint-Gilloise joue son avenir européen lors de la réception de l'ogre Liverpool pour la 6e et dernière journée du groupe E de l'Europa League jeudi au Lotto Park à Anderlecht (18h45). Face aux 'Reds', déjà qualifiés, les Saint-Gillois devront créer l'exploit et espérer une lourde défaite de Toulouse à LASK.

Actuellement troisième du groupe E avec 5 points, l'Union peut encore rêver de la deuxième place occupée par Toulouse (8 pts). Les deux équipes étant départagées à la différence de buts, les Unionistes (-4) devront gagner et espérer une défaite suffisamment large des Toulousains (-2). L'Union pourrait aussi voir son aventure européenne s'arrêter si elle perd contre Liverpool et que LASK, 4e avec 3 pts, bat Toulouse.

"Nous connaissons les enjeux et les scénarios", a déclaré Alexander Blessin, l'entraîneur unioniste, mercredi en conférence de presse. "Nous voulons gagner et ce sera un immense défi. Nous devons surtout nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. L'équipe est en forme pour le moment et je pense que nous avons nos chances."