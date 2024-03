L'Union doit à présent "se concentrer sur le championnat et la coupe", confie Blessin

"Nous avons bien commencé le match", a analysé Blessin. "Durant les 20 premières minutes, nous avons eu 5 ou 6 corners et nous nous sommes créés de bonnes occasions, mais les passes n'étaient pas bonnes. Puis nous avons concédé le premier but. Après cela, nous avons connu un moment où nous étions trop nerveux, surtout quand nous voulions jouer rapidement. En seconde période, nous avons eu plus de contrôle après les changements. Nous avons créé de grosses occasions, mais il y a eu ce deuxième but qui a fait mal et puis ce penalty."

Selon Blessin, l'Union a commis "des erreurs que nous ne commettons pas d'habitude." Pour l'entraîneur, l'Union était au niveau de Fenerbahçe "durant 80% du match. Nous avons eu trop de pertes de balles, de mauvaises décisions et ils nous ont punis."