L'Union émerge en fin de match à Beveren et rejoint les quarts de finale

À son tour, l'Union a touché le poteau au retour des vestiaires sur une frappe de Dennis Eckert (49e) avant que Koyalipou n'envoie lui aussi une frappe en retourné acrobatique sur le montant (70e). Alors qu'on se dirigeait vers une prolongation, Sheldon Bateau a ouvert le score contre son camp à la suite d'un centre de Guillaume François (90e+3). Deux minutes plus tard, Beveren a de nouveau marqué contre son camp, Koyalipou contrant un coup-franc de Mohammed Amoura (90e+5).

L'Union est la septième équipe qualifiée pour les quarts après le RWDM, OHL, Ostende, La Gantoise, l'Antwerp et le Club de Bruges. Le dernier huitième de finale, débuté à20h30, oppose Anderlecht et le Standard. Le tirage au sort des quarts et demi-finales aura lieu vendredi à 18 heures.