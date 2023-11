L'Union en quête de points à Toulouse

L'Union Saint-Gilloise, qui avait sombré à Linz (3-0) il y a trois semaines, devra montrer un tout autre visage jeudi à Toulouse si elle veut pouvoir passer l'hiver européen. Avant de défier le TéFéCé au Stadium lors de la 5e et avant-dernière journée de l'Europa League, l'Union est en effet 3e du groupe E avec 4 points, derrière Liverpool (9) et Toulouse (7) et devant le LASK (3) qui rendra visite aux Reds jeudi.