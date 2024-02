L'Union et La Gantoise cherchent un ticket pour les huitièmes de finale

L'Union Saint-Gilloise, opposée à l'Eintracht Francfort (18h45), et La Gantoise, face au Maccabi Haifa (21h00), disputeront jeudi les barrages aller de la Conference League.

Solide leader du championnat, l'Union aborde ce duel après une semaine marquée par une défaite 2-1 au Club Bruges en demi-finale aller de la Coupe de Belgique et un partage 2-2 contre Westerlo en championnat.

L'Union, qui joue ses matchs européens à domicile à Anderlecht, rencontrera l'Eintracht Francfort, vainqueur de l'Europa League en 2022. Les Unionistes avaient commencé leur saison européenne en Europa League. La troisième place dans le groupe E, derrière Liverpool et Toulouse, malgré une victoire prestigieuse 2-1 face aux 'Reds', leur vaut d'être reversés dans la troisième compétition européenne à partir des barrages pour accéder aux huitièmes de finale.

Sixième de la Bundesliga, l'Eintracht est entraîné par Dino Toppmöller, passé par Virton entre juillet et décembre 2019, où il a entraîné trois joueurs du noyau actuel de l'Union: Anthony Moris, Loïc Lapoussin et Guillaume François.

En difficulté en championnat, où elle affiche un bilan d'1 point sur 15, La Gantoise affrontera à nouveau un club israélien. C'est une défaite 3-1 contre le Maccabi Tel-Aviv lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Conference League qui a relégué les Gantois à la deuxième place du groupe B et les contraint à passer par ces barrages. L'adversaire sera cette fois le Maccabi Haifa, leader du championnat israélien.

L'effectif israélien comprend deux vieilles connaissances gantoises, Kenny Saief et Rami Gershon. L'ancien Soulier d'Or Lior Refaelov (ex-Club Bruges, Antwerp et Anderlecht), Abdoulaye Seck (ex-Antwerp) et Frantzdy Pierrot (ex-Mouscron) évoluent aussi au Maccabi. En raison de la guerre à Gaza, le match aller a été délocalisé à Budapest.