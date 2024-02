L'Union ne devra plus craindre Sasa Kalajdzic, l'attaquant de Francfort, au match retour

Sasa Kalajdzic ne jouera plus cette saison. Le grand attaquant autrichien (2m00) de l'Eintracht Francfort est sorti en cours de match dimanche à Fribourg (3-3) après s'être blessé tout seul. Des examens complémentaires ont révélé une rupture des ligaments croisés antérieurs et une déchirure du ligament latéral du genou droit. Francfort a annoncé la nouvelle sur son site internet lundi.

Kalajdzic, 26 ans, avait marqué lors du match aller des barrages de Conférence League contre Union (2-2) jeudi dernier. L'Autrichien a marqué 1 but et donné deux assists en six rencontres avec l'Eintracht.

Kalajdzic était prêté depuis le 7 janvier par Wolverhampton où il est sous contrat jusqu'en juin 2027. Il s'agit déjà de la troisième grave blessure au genou du joueur. En 2019 et 2022, il s'était déchiré les ligaments croisés du genou gauche. Comme à l'époque, une nouvelle rééducation de plusieurs mois l'attend désormais.