L'Union sans trop d'illusions à Istanbul, le Club peut y croire face à Molde

L'Union Saint-Gilloise jouera plus que probablement son dernier match européen de la saison jeudi à Istanbul en 8e de finale retour de la Conference League. Le Club Bruges recevra pour sa part Molde avec encore un espoir de qualification.

Battue 0-3 au match aller par Fenerbahçe la semaine dernière, l'Union est condamnée à un exploit face à l'équipe de Michy Batshuayi dans le chaudron du stade Sukru Saracoglu. Un exploit auquel l'entraîneur bruxellois Alexandre Blessin lui-même ne semble plus croire. "C'est deux buts de trop. C'était un beau voyage, mais à présent nous devons nous concentrer sur le championnat et la coupe", déclarait l'Allemand jeudi dernier après la défaite à l'aller.

Quel que soit l'écart à l'issue de la 30e journée, l'Union, qui jouera aussi la finale de la Coupe de Belgique face à l'Antwerp, est assurée de finir 1re à l'issue de la phase classique et donc d'être européenne la saison prochaine.

Le Club Bruges devra effacer un retard d'un but dans son stade Jan Breydel après s'être incliné 2-1 jeudi dernier à Molde. Peu inspirés en Norvège, les Blauw en zwart, menés 1-0, n'avaient égalisé qu'en fin de match sur penalty, avant de voir Molde marquer un second but dans les arrêts de jeu.

Entre-temps, les troupes de Ronny Deila ont validé leur billet pour les Champions playoffs et auront l'esprit plus libéré.