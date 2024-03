L'Union veut aller le plus loin possible partout et a un "gros appétit", prévient Moris

Moris s'attend à un autre match que contre Francfort, au tour précédent, où les Unionistes avaient été menés 0-2 en début de match. "Il faudra mieux commencer le match, car être menés 0-2 demain, je ne suis pas sûr que ça passera. Francfort jouait plus sur les transitions. Demain, je pense qu'ils joueront plus sur des attaques placées. On ne peut pas comparer les deux matchs, mais dans l'intensité et les duels, il faudra être au même niveau."

Également en tête du championnat et finaliste en Coupe de Belgique, l'Union disputera jeudi son 44e match de la saison. Mais Moris refuse d'évoquer une possible fatigue. "Cela me fait toujours rigoler quand on parle de fatigue, parce qu'au final, quand t'es joueur, il n'y a rien de plus amusant que de jouer le match", a-t-il souri. "Dans une période comme celle-ci, on ne s'entraîne quasi plus, c'est juste jouer deux matchs par semaine. Il y a peut-être de la fatigue mentale, mais en enchaînant les victoires, elle disparait. Et puis le groupe est assez large. L'entraîneur a intelligemment mis en place une rotation pour justement avoir une équipe compétitive et avec de la fraicheur à chaque match."