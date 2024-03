L'Union veut continuer sa folle saison, le Club Bruges sauver la sienne

Un défi de taille attend l'Union avec la venue au Lotto Park, à 21h00, de Fenerbahçe et de ses stars Michy Batshuayi, Edin Dzeko, Dusan Tadic ou encore Leonardo Bonucci (incertain). Les Unionistes ont déjà réalisé une solide performance au tour précédent, en éliminant Francfort après un partage 2-2 à l'aller et une victoire 1-2 en Allemagne au retour. L'entraîneur Alexander Blessin et le gardien Anthony Moris ont prévenu en conférence de presse: il s'agira cette fois de ne pas louper le début de match comme contre Francfort, qui avait mené 0-2.

Solide leader du championnat et finaliste en Coupe de Belgique, l'Union est encore en lice sur trois fronts. Et pas question de privilégier une compétition, selon Moris. "Nous voulons aller le plus loin possible dans toutes les compétitions. Nous avons un gros appétit, une grosse faim de victoire." Blessin a souligné la pression qui pèse sur Fenerbahçe. "Ils sont deuxièmes du championnat, à deux points de Galatasaray, et c'est une grosse préoccupation pour eux. Ils ont énormément de pression, ils doivent gagner ce titre." Ce qui lui fait dire que "la question est toujours de savoir à quel point ils prennent sérieusement la Conference League."