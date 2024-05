L'Uruguayen Edinson Cavani annonce la fin de sa carrière internationale

"J'ai été et je serai toujours béni d'avoir revêtu ce maillot pour représenter ce que j'aime le plus au monde, mon pays", a-t-il déclaré dans un message dédié à sa "Céleste bien-aimée" dans lequel il remercie chacune des personnes qui l'ont accompagné depuis ses débuts en sélection en 2008.

"Je veux me consacrer à cette nouvelle étape de ma carrière et donner tout ce que j'ai à donner là où je dois être", a-t-il dit. "Aujourd'hui, je décide de me retirer, mais je vous suivrai toujours le coeur battant, comme lorsque j'entrais sur le terrain avec ce beau maillot".

Cavani a inscrit 58 buts avec la Celeste, deuxième meilleur total derrière son compère Luis Suarez (68), et a participé à quatre Coupes du monde : Afrique du Sud 2010 où il a atteint les demi-finales, Brésil 2014, Russie 2018 et Qatar en 2022. Il a remporté la Copa América en Argentine en 2011.

Sous son numéro 21 fétiche, il est le troisième joueur le plus capé de l'histoire de sa sélection, derrière Diego Godin (161) et Luis Suarez (137).