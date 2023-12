L'Uruguayen Jorge Fossati nouveau sélectionneur du Pérou

Fossati, âgé de 71 ans, aura la charge de conduire la sélection lors de la Copa America 2024 et des derniers matches qualificatifs pour le Mondial-2026.

Juan Reynoso, 53 ans, avait pris ses fonctions en août 2022 et a laissé sa sélection nationale à la 10e et dernière place des éliminatoires avec deux points en six matches.