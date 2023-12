Luton, avec Kaminski et Sambi Lokonga, battu par Chelsea, privé de Lavia

Luton, avec Thomas Kaminski et Albert Sambi Lokonga titulaires, a été battu 1-3 par Chelsea samedi dans le cadre de la 20e journée de Premier League. Romeo Lavia, qui avait joué son premier match avec les Blues depuis son arrivée en août mercredi face à Crystal Palace, n'était cette fois pas sur la feuille de match.

L'entraîneur de Chelsea Mauricio Pochettino avait expliqué que Lavia avait avait "ressenti quelque chose" à la fin du match contre les Eagles.

Chelsea a mené 0-3 à la suite des buts de Cole Palmer (12e et 70e) et de Noni Madueke (37e) mais cela n'a pas garanti une fin de match tranquille aux Blues. Luton a en effet pimenté la fin de rencontre en marquant deux fois dans les dernières minutes, par Ross Barkley (80e) et Elijah Adebayo (86e) mais cela n'a pas suffi pour éviter une 12e défaite aux Hatters, qui restaient sur deux victoires.