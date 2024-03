Luton contraint Palace au partage, Fulham défait à Wolverhampton, Leicester bousculé

Jean-Philippe Mateta avait ouvert le score après 11 minutes de jeu pour les Eagles et le score n'a pas évolué jusqu'au temps additionnel de la seconde période. Thomas Kaminski était titulaire dans les buts de Luton alors qu'Albert Sambi Lokonga était encore indisponible, blessé, pour affronter son ancien club.

Dans le même temps, Fulham et Timothy Castagne se sont inclinés à Wolverhampton. Après une première période sans but, les locaux ont marqué via Rayan Aït-Nouri (52e) et un contre son camp de Tom Cairney (67e). Alex Iwobi a sauvé l'honneur des Cottagers en toute fin de rencontre (90e+8). Titulaire à droite de la défense, Castagne a été remplacé par Armando Broja (80e).