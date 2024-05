Lyon arrache l'Europa League avec Fofana et Mangala, Marseille ne jouera pas l'Europe

L'Olympique Lyonnais de Malick Fofana et Orel Mangala a réussi à arracher la qualification pour l'Europa League, lors de la dernière journée de Ligue 1 dimanche. L'OL s'est imposé à la dernière minute contre Strasbourg (2-1) et obtenu la 6e place du championnat (53 points).

Lens (7e, 51 points) n'ira qu'en qualifications de Conference League après son partage (2-2) contre Montpellier. Ayanda Sishuba est brièvement monté au jeu pour le compte des Sang et Or, qui avaient disputé la Ligue des Champions cette saison.

Monté au jeu à la 69e minute avec Mangala, Fofana a été décisif en provoquant une faute dans la surface, dans les arrêts de jeu (90e+3). Le capitaine Alexandre Lacazette, qui avait inscrit le premier but, s'est élancé pour transformer le pénalty et offrir la qualification en C3 aux Gones.

L'OM n'aura pas droit à l'Europe la saison prochaine puisqu'il termine à la 8e place (50 points) malgré son succès au Havre (1-2), avec un but, notamment, de l'ancien Anderlechtois Amir Murillo.

Le Stade Rémois, orphelin de Will Still, a quant à lui terminé 9e (47 points) après une dernière victoire contre Rennes (2-1). Thomas Foket est monté au jeu (70e) et Thibault De Smet est resté sur le banc de Reims, tandis qu'Arthur Theate manquait à l'appel chez les Rennais, blessé à la cheville.

Metz a terminé barragiste (18e, 29 points) de justesse, malgré sa défaite contre les champions parisiens (0-2). En effet, Lorient (19e, 29 points) a réussi à s'imposer 5-0 contre la lanterne rouge Clermont, mais il a manqué un seul but aux Merlus pour obtenir une meilleure différence que leur rival messin. Les deux clubs terminent avec une différence de buts de -23, mais Metz devance Lorient aux confrontations.