Lyon, avec un but de Fofana, renverse Lille dans une fin de match folle

Lyon a renversé Lille 3-4, grâce notamment à un but de Malick Fofana, lundi, dans le cadre de la 32e minute du championnat de France.

Bafodé Diakité (21e) et Edon Zhegrova (37e) ont donné un double avantage au LOSC en première période. Saïd Benrahma a réduit l'écart à la 66e minute. Une minute plus tard, Fofana et Orel Mangala, les deux Belges de l'OL, sont montés au jeu.

La fin de match était complètement folle. Fofana a remis les deux équipes à égalité à la 82e minute en déposant le ballon dans le but après le bon travail de Mama Baldé sur la droite. Le jeune ailier, arrivé de La Gantoise en janvier, marque son troisième but pour l'OL.