Lyon change d'entraîneur chez les dames après son élimination en Ligue des Champions

(Belga) Lyon a décidé de ne pas poursuivre sa collaboration avec Jean-Luc Vasseur, l'entraîneur de l'équipe féminine de football, a annoncé le club lyonnais mardi. L'ancienne joueuse, Sonia Bompastor prend le relais.

Jean-Luc Vasseur paie l'élimination des Lyonnaises en quarts de finale de la Ligue des Champions face au PSG, "ce qui n'était pas arrivé depuis la saison 2014/2015", souligne le communiqué. "L'Olympique Lyonnais et Jean-Luc Vasseur ont pris la décision commune de mettre fin à leur collaboration à compter de ce mardi 27 avril 2021". Sonia Bompastor, 40 ans, a été désignée pour prendre la succession jusqu'au 30 juin 2023. Directrice de l'académie féminine de l'OL depuis 2013 et ancienne internationale française, Sonia Bompastor a joué durant six saisons à Lyon, remportant notamment 6 championnats de France, 3 Coupes de France et deux Ligues des Champions dont la première du club en 2011. Arrivé la saison dernière, Jean-Luc Vasseur avait apporté au club une 5e Ligue des Champions consécutive l'an dernier, un Championnat de France, une Coupe de France et un Trophée des Championnes. Lyon vise un 15e titre de champion de France. (Belga)